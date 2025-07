Superou as expectativas? Como foi desempenho brasileiro em Wimbledon

No UOL News, o jornalista especializado Rafael Siviero avaliou que a participação brasileira em Wimbledon poderia ter sido melhor.

Na chave simples masculina, João Fonseca caiu na terceira rodada, diante do chileno Nicolás Jarry. No simples feminino, Bia Haddad foi derrotada na segunda rodada, diante da húngara Dalma Gálfi.

Os melhores resultados vieram nas duplas. No feminino, Bia Haddad alcançou a terceira rodada, enquanto Luisa Stefani perdeu apenas nas quartas de final. Nas mistas, Stefani obteve a campanha de maior destaque, com o vice-campeonato, ao lado do britânico Joe Salisbury.

Foi uma campanha boa, principalmente com a Luisa Stefani e o João Fonseca tendo bons resultados. A gente tinha expectativas maiores. No caso do João Fonseca, a chave abriu para ele, os cabeças de chave saíram da frente, mas ele pegou um adversário duríssimo, o chileno [Nicolás] Jarry.

A Bia Haddad foi um pouco abaixo, a gente esperava mais dela no simples, com a segunda rodada mais acessível. Nas duplas, ela teve que se retirar. [...] Foi uma campanha boa, mas fica o gostinho de 'quero mais'. A Luisa foi o grande destaque com o vice-campeonato nas duplas mistas, mas a gente tinha potencial para fazer mais.

Rafael Siviero

