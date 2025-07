Luisa Stefani quebra tabu de 58 anos e luta por título inédito em Wimbledon

Luisa Stefani virou a primeira mulher brasileira em uma final de Wimbledon nos últimos 58 anos, desde o feito da lendária tenista Maria Esther Bueno.

Feito inédito para o Brasil na era profissional

Stefani e o britânico Joe Salisbury disputam hoje o título nas duplas mistas na icônica quadra central. Eles encaram o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova, que é a atual número 1 nas duplas, por volta das 12h30 (de Brasília)

Ao chegar na decisão, a paulistana conquistou um feito que não era atingido por brasileiros em toda a Era Aberta do tênis —a partir de 1968. Maria Esther Bueno foi a última tenista do país a chegar à final em Wimbledon, quando foi vice-campeã de mistas um ano antes da profissionalização do esporte.

Stefani repete a façanha da maior tenista da história do país que foi "rainha" em Wimbledon. Maria Esther faturou oito títulos do Grand Slam inglês, sendo três de simples e cinco de duplas do feminino, o último em 1966.

Ela, inclusive, pode ser a primeira brasileira campeã nas mistas no torneio mais tradicional do mundo. Maria Esther bateu na trave três vezes nas mistas, terminando a carreira com três vices. Agora, a tenista de 27 anos, número 1º do Brasil e 29º do mundo nas duplas, tem a chance de levar a taça inédita.

Stefani já quebrou outros recordes na carreira. Em 2021, ela conquistou a inédita medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio junto de Laura Pigossi. Dois anos depois, faturou o título nas duplas mistas do Australian Open ao lado de Rafael Matos —eles se tornaram os primeiros a vencerem um Grand Slam integrando dupla 100% brasileira.