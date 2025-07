Sosa é uma boa aposta para suprir a saída de Estêvão no Palmeiras? Vote!

O Palmeiras oficializou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. O paraguaio assinou contrato válido por cinco temporadas, até julho de 2030, e chega como o primeiro reforço da janela de transferências, que vai de 10 de julho a 2 de setembro.

Sosa chega ao Verdão em um momento de reformulação ofensiva, especialmente pelas pontas. Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o técnico Abel Ferreira perdeu Estêvão, negociado com o Chelsea, e também não poderá contar com Paulinho, que passará por nova cirurgia na canela direita e não joga mais nesta temporada.

Aos 24 anos, Ramón Sosa é um atacante de velocidade, com preferência por atuar pela ponta esquerda. Depois de se destacar pelo Talleres, da Argentina, ele foi vendido ao Nottingham Forest em agosto de 2023 ? a maior transferência da história do clube argentino.

No entanto, não teve sequência na Premier League: foram 23 jogos no total, apenas um como titular no Campeonato Inglês, com três gols e uma assistência em toda a temporada. A última vez que balançou as redes foi em fevereiro deste ano, pela Copa da Inglaterra, na partida contra o Bristol City. Sosa marcou o primeiro gol no empate por 2 a 2, e o Forest avançou nos pênaltis.

Do outro lado, Estêvão dá adeus ao Palmeiras após uma trajetória meteórica. Cria da base alviverde desde 2021, o atacante estreou no profissional em dezembro de 2023 e rapidamente virou peça-chave do time de Abel. Em dois anos, foram 83 jogos, 27 gols e dois títulos: o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.

Negociado por 61 milhões de euros (R$ 358 milhões), Estêvão se despediu do Verdão na última sexta-feira, com um golaço na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Aos 18 anos, ele já se prepara para iniciar sua trajetória no futebol europeu.

Com a saída da principal revelação recente do clube, Sosa surge como alternativa para o setor ofensivo. A dúvida que fica é: ele será capaz de suprir a lacuna deixada por Estêvão?