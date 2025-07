Comovente! Ex-UFC surge pela 1ª vez após transplante de pulmão: "Morri quatro vezes"

Na última quarta-feira (9), um vídeo igualmente chocante e emocionante comoveu a comunidade do MMA mundo afora. Lutando por sua vida há mais de um mês, Ben Askren surgiu pela primeira vez do hospital onde está internado para atualizar seus fãs com um relato chocante. Irreconhecível (veja abaixo ou clique aqui), com um semblante físico bem mais frágil e abatido, o ex-lutador do UFC abriu o jogo sobre o período turbulento e se emocionou ao admitir que chegou a "morrer quatro vezes" no processo de recuperação.

Desde que foi hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia e uma infecção bacteriana severa (estafilococos), Askren sumiu das manchetes e redes sociais. Quem vinha atualizando seus seguidores sobre seu estado de saúde era sua esposa Amy Askren. E dada a gravidade do caso do ex-lutador, que precisou, no fim de junho, passar por um transplante de pulmão duplo, Ben admitiu que sequer tem lembranças do que de fato havia acontecido consigo.

"Já faz um tempo que não dou uma atualização, achei que vocês merecessem uma. Seja o que for, está acabado. Eu acabei de ler o diário da minha esposa porque não me lembro de nada de 28 de maio a 2 de julho. Não me lembro de nada, não faço ideia do que aconteceu. Vamos meio que repassar tudo. Acabei de ler o diário da minha esposa, é como um filme", desabafou Askren, no início de seu relato.

Perda de mais de 20 kg no processo

No auge do processo de reabilitação, Askren estava sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. Agora, segundo o próprio, o ex-lutador quase perdeu a vida em quatro oportunidades. E, como não poderia deixar de ser, perdeu bastante massa corporal ao longo do tratamento e transplante: mais precisamente 22,6 kg em apenas 45 dias.

"Então, eu só morri quatro vezes, com o coração parando por uns 20 segundos. Isso não é o ideal, vocês sabem disso. Eu fiz um transplante duplo de pulmão, consegui sobreviver, ganhando bastante força, reaprendendo a usar tudo. Ontem, eu estava na balança, estou pesando 66,6 kg. Eu não peso 66 kg desde os 15 anos, perdi 22,6 kg em um período de 45 dias. Então, foi uma batalha. Obviamente, não me lembro da maior parte", relatou o wrestler americano.

Apoio da comunidade foi vital

Na parte final do relato, já visivelmente emocionado, Ben agradeceu pelo apoio e mensagens dos fãs durante o período delicado para ele e sua família. Para além da energia positiva concentrada, os apaixonados pelos esportes de combate ajudaram financeiramente na recuperação do ex-lutador do UFC, já que sua esposa, na época, abriu uma espécie de 'vaquinha online' para custear parte das despesas médicas envolvidas.

"O que mais me impactou foi todo o amor que senti de todos. Foi quase como se eu tivesse tido meu próprio funeral. Ainda me lembro de 30 anos atrás, quando Dave Schultz morreu, você ouve todas essas pessoas mais velhas relembrarem o quanto gostavam dele e o quanto o amavam. Obviamente, ele nunca chegou a ouvir isso. A demonstração de amor da comunidade do Wrestling foi incrível, foi tão bom. Estou mais motivado do que nunca para retribuir e fazer o que posso. Eu amo vocês, eu agradeço a vocês. Tem sido difícil, não só para mim, mas para toda a minha família e para a comunidade que me cerca. Eu agradeço e espero que vocês gostem da atualização. Como eu disse, em algum momento, talvez eu e a Amy possamos detalhar tudo um pouco mais", concluiu o atleta de 40 anos.

Askren encerrou sua trajetória no MMA em 2019, após uma breve passagem pelo UFC. Em 2021, voltou aos holofotes ao protagonizar uma luta de boxe contra Jake Paul. Fora dos ringues, vinha se dedicando ao ensino do wrestling em sua academia, localizada em Wisconsin (EUA), além de ter se envolvido recentemente com o projeto Real American Freestyle, idealizado por Hulk Hogan.

