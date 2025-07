Seleção masculina de basquete divulga convocados para a Solidarity Cup

Os 12 atletas que irão representar a Seleção Brasileira masculina de basquete na Solidarity Cup estão definidos. O torneio será sediado em Dongguan e Shenzhen, na China, entre os dias 24 e 31 de julho.

A competição é amistosa e, além do Brasil, Nova Zelândia, Montenegro e Guangdong, da Liga Chinesa, irão fazer parte da disputa do campeonato.

O embarque da Seleção com destino à China está marcado para a madrugada do dia 22 de julho.

Um dos objetivos da participação na Solidarity Cup é dar oportunidade aos jovens atletas. Também dará a chance para as comissões disputarem jogos em alto nível internacional.

"Para nós é fundamental esse intercâmbio e dar oportunidade para os atletas brasileiros e comissões técnicas, como fazíamos numa Seleção de novos no passado. Algo que estamos trabalhando muito forte, visando um projeto escalonado a médio e longo prazo. Além da Solidarity Cup, teremos o Mundial Universitário, que é Sub-25, numa parceria firme com a CBDU, o Globl Jam, Sub-23, a Americup, e o início das Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro. Assim, teremos mais atletas preparados para todos os desafios", citou Marcelo Sousa, presidente da CBB.

Convocação

Caio de Souza Pacheco - Leyma Coruña



Elio Corazza Neto - Sport Club Corinthians Paulista



Daniel Von Haydin - Caixa Brasília Basquete



Daniel Ifedi Ferreira Onwenu - Clube de Regatas do Flamengo



Pedro Augusto Fernandes de Lima Pastre - Esporte Clube Pinheiros



Gabriel Crepaldi Volpato Galvanini - Kolossos H Hotel Collection



Victor André Camilo da Silva - Sport Club Corinthians



Rafael Paulichi - Sem clube



João Ricardo Neves Gluck Paul - UCAM Murcia



Pedro Lucas Souza Figueiredo - Saski Baskonia



Kayo San Thiago Manfio Gonçalves - Clube de Regatas do Flamengo



Bernardo Benedito Terbutino da Silva - Sem clube

Jogos do Brasil

26/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30



27/07 - Brasil x Montenegro - 08h45



28/07 - Brasil x Guangdong - 08h45



30/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30