São Paulo tenta evitar lei do ex contra destaque do Flamengo na temporada

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de toda rivalidade entre as duas equipes, o jogo proporcionará um reencontro do Tricolor com um rosto conhecido.

Trata-se do atacante Luiz Araújo, revelado pelas categorias de base do São Paulo e que atualmente é um dos grandes destaques do Rubro-Negro.

Nesta temporada, o jogador possui oito gols e seis assistências em 32 jogos disputados. Ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Arrascaeta, que balançou as redes em 13 oportunidades.

Vale ressaltar que Luiz Araújo já castigou o São Paulo desde sua chegada ao Flamengo. Na vitória da equipe carioca sobre o Tricolor por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o atacante abriu o placar com um golaço.

Luiz Araújo: carreira no São Paulo

Luiz Araújo passou pela base do Mirassol antes de desembarcar em São Paulo, em 2013, onde terminou sua formação como jogador profissional. A cria de Cotia subiu à equipe principal três anos depois.

O atacante anotou nove gols pelo clube do Morumbi e logo foi vendido para o Lille, da França, por 10 milhões de euros (R$ 36,4 milhões na cotação da época).