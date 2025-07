São Paulo se aproxima de acordo para contratar Gonzalo Tapia, do River Plate

O São Paulo está próximo de oficializar a contratação por empréstimo do atacante chileno Gonzalo Tapia, do River Plate, da Argentina. O Tricolor deve fechar os últimos detalhes e selar a negociação nos próximos dias.

Segundo informações apuradas pela Gazeta Esportiva, a diretoria do clube paulista já havia se acertado com o staff do jogador. Faltava apenas o posicionamento do River Plate, que acabou não dificultando a saída por empréstimo.

O acordo deve ter duração de um ano e meio, com término previsto para o fim de 2026. Nele, será incluída uma opção de compra com valor fixado. Caso Gonzalo atinja as metas estipuladas em contrato, o São Paulo será obrigado a exercer essa cláusula e adquirir o jogador em definitivo.

O atacante chileno foi contratado pelo River Plate no início de 2025. Gonzalo gerou interesse do clube argentino depois de se destacar pela Universidad Católica, do Chile. Por lá, anotou 11 gols e quatro assistências.

Com o bom desempenho, chegou a vestir a camisa da seleção chilena sub-20 no pré-olímpico, torneio no qual deixou um tento e uma assistência.