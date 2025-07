São Paulo comemora conquistas de 2005 com corrida noturna no Morumbis neste sábado

No dia 12 de julho, este sábado, o Estádio do Morumbis vai receber a edição especial da Tricolor Night Run, corrida noturna que celebra os 20 anos das conquistas da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo da temporada 2005.

Com percursos de 3km, 5km e 10km, a prova reúne torcedores para um momento de celebração no estádio que é palco das principais conquistas do clube, com kits oficiais e exclusivos do Tricolor e ativações de marcas parceiras no entorno do Morumbis.

Com mais de 8 mil ingressos vendidos, a corrida promete transformar o Morumbis em um espaço de celebração esportiva, unindo duas grandes paixões: o futebol e a corrida de rua. "Será uma oportunidade para os torcedores se reunirem e celebrarem seu time do coração em um ano tão simbólico para o SPFC, cantando o hino e aproveitando o espaço do Morumbis, enquanto também se dedicam a essa nova paixão nacional: a corrida", destaca Marcos Yano, CEO da Vega Sports.

Penúltimo dia de atividades antes do duelo com o Flamengo pelo Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/1npQpc3fRf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 10, 2025

As inscrições para as distâncias de 3km, 5km e 10km estão esgotadas, mas ainda é possível participar da Tricolor Run por meio dos camarotes, que garantem acesso à área VIP, com open bar, DJ, exibição da taça da Libertadores e presenças confirmadas de jogadores históricos que participaram da conquista de 2005.

A programação inclui também a Corrida Kids, com opções para sócios e não sócios. Os percursos variam de acordo com a faixa etária, oferecendo uma experiência segura e divertida para apresentar os pequenos torcedores do São Paulo ao universo da corrida.