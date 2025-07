São Paulo apresenta aproveitamento ruim contra o Flamengo nos últimos dez jogos; veja

O São Paulo tem como próximo desafio o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O recorte dos últimos dez jogos contra o Rubro-Negro não favorece o Tricolor.

No período, a equipe paulista amargou cinco derrotas, teve dois empates e somou três vitórias. Desta maneira, com 11 pontos conquistados dos 30 que disputou, o São Paulo tem aproveitamento de 36,7%.

Para efeito de comparação, nos últimos dez duelos, o Tricolor foi às redes oito vezes, enquanto o Flamengo marcou 13 gols.

Apesar do retrospecto negativo neste período, o time paulista conquistou a Copa do Brasil de 2023 em cima do Rubro-Negro. Após vencer o jogo da ida por 1 a 0 e empatar na volta por 1 a 1, o São Paulo ganhou o título inédito na história do clube.

Além disso, o Tricolor venceu o último compromisso entre as duas equipes. Pelo Campeonato Brasileiro de 2024, o São Paulo superou o Flamengo por 1 a 0, com gol de Calleri.

Neste sábado, as equipes se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. Com 12 pontos conquistados e ocupando a 14ª colocação na tabela, o São Paulo busca se afastar da zona de rebaixamento. Já o Flamengo é o líder do Brasileirão, com 21 pontos.

?? O Tricolor deu sequência aos trabalhos com foco na partida contra o Flamengo! ? Assista completo > https://t.co/6b7afRxaLq#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/brVrrvy2FU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 9, 2025

Confira os últimos dez jogos do São Paulo diante do Flamengo: