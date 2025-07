São Paulo anuncia venda de jovem promessa Matheus Alves para o CSKA, da Rússia

A necessidade dos clubes brasileiros em fazer caixa com a negociação de jogadores tirou mais uma jovem promessa do São Paulo. O clube paulista anunciou nesta quinta-feira a venda do promissor meia Matheus Alves para o CSKA Moscou, da Rússia.

O garoto de 20 anos somou grandes conquistas nas categorias de base - Dallas Cup Sub-19 (2024) e Copa do Brasil Sub-20 (2024), além da Copa São Paulo de Juniores este ano - e sai após defender o time profissional em 15 oportunidades, com duas assistências.

O São Paulo lucrará R$ 33 milhões pelos 85% de direito que tinha do jogador, negociado por US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 38,8 milhões), além de uma valia de 25% em negociação futura do meia.

"O São Paulo acertou a transferência em definitivo do meia Matheus Alves, de 20 anos, para o CSKA, da Rússia. Formado em Cotia, o jogador chegou ao Tricolor em 2016, com apenas 11 anos de idade, e foi promovido ao elenco principal após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano", oficializou o São Paulo.

O jogador usou suas redes sociais para se despedir do clube. "Desde os 11 anos representando essa camisa tão enorme do futebol brasileiro e mundial. Defender as cores do São Paulo foi literalmente a realização de um sonho de infância. Hoje, venho me despedir do clube que abriu as portas e me formou como atleta e homem. E diante de tudo isso, só tenho que agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo desses anos", escreveu Matheus Alves.

O jogo agradeceu aos funcionários do clubes, seus companheiros e comissões técnica, staff e diretoria pelo "apoio e suporte" nos momentos bons e ruins. Também celebrou o carinho que "jamais será esquecido" recebido pelos torcedores tricolores.

"Agora é hora um novo desafio, mas com o coração sempre aqui com vocês torcendo pelo melhor", completou o meia, que ficou três dis na Rússia no final de semana passado realizando bateria de exames médicos.