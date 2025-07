São José faz ótimo segundo tempo, bate Ourinhos e larga em vantagem nas quartas do LBF

Nesta quinta-feira, pelo Jogo 1 das quartas de final da LBF, no Complexo do Teatro, em São José dos Campos (SP), o São José triunfou sobre Ourinhos por 80 a 67. Desta forma, a equipe paulista sai em vantagem rumo à vaga na semifinal da competição.

O segundo jogo da série será na próxima quinta-feira (17), às 19h30, na casa do adversário. Se for necessário um terceiro e decisivo confronto, ele também será disputado em Ourinhos, no sábado (19).

Quem avançar deste duelo, enfrenta, na semifinal, o vencedor entre Sampaio Basquete e Cerrado. Do outro lado da chave, há os confrontos entre SESI Araraquara e Sodiê Mesquita e Corinthians e Unimed Campinas.

O jogo: São José x Ourinhos

Ourinhos começou bem a partida da LBF, impondo um bom ritmo e vencendo São José no primeiro período por 22 a 20. No segundo quarto, seguiu com leve superioridade, aproveitando melhor as chances ofensivas e se mantendo à frente no placar ao fazer 15 a 13, encerrando o primeiro tempo com uma vantagem de 37 a 33.

Na volta do intervalo, porém, São José voltou mais concentrado e mostrou força coletiva para virar o jogo. Com uma defesa mais sólida e ataques mais organizados, a equipe dominou o terceiro período, conquistando um expressivo parcial de 25 a 18. No último quarto, São José manteve o controle da partida, ditou o ritmo e ampliou a vantagem com um tranquilo 22 a 12, selando a vitória com 13 pontos de diferença: 80 a 67.