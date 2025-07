Santos x Desportiva Ferroviária tem início atrasado por trânsito em Cariacica

O amistoso entre Santos e Desportiva Ferroviária-ES, marcado para esta quinta-feira, teve o início postergado. A bola rola no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 20h15 (de Brasília).

Antes, o embate estava marcado para 20 horas, mas as delegações enfrentaram um trânsito intenso para chegar no local.

O Santos, aliás, decidiu divulgar a escalação apenas após o aquecimento dos jogadores. Normalmente, os clubes publicam os titulares uma hora antes do jogo.

A Desportiva, por sua vez, divulgou os 11 iniciais. O técnico Rodrigo Cesar montou o time com: Camillato; Arlen, Barboza, Pedro Botelho, Gabriel Ferreira; Mariano, Alex Galo, João Paulo; Vitinho, Vinícius Baiano e João Guilherme.

Pelo lado do Peixe, sabe-se que Willian Arão não viajou com o elenco. O volante está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Já o lateral direito Igor Vinícius está com o grupo, assim como o jovem Robinho Jr.

Cleber Xavier usará o jogo desta noite como um laboratório e mudará o time inteiro para o segundo tempo.