Santos vê uruguaio distante e busca alternativas no mercado para o ataque

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos não conseguiu avançar na negociação por Brian Rodríguez, do América (MEX), e já busca alternativas no mercado.

O que aconteceu

O Santos ainda não desistiu, mas vê Brian Rodríguez distante. O América faz jogo duro.

O presidente do clube mexicano, Santiago Baños, disse ao UOL que o Peixe não alcançou o valor esperado. A conversa travou.

O Santos ofereceu um valor parcelado pela compra parcial dos direitos econômicos do atacante uruguaio. As condições não foram suficientes. Brian gostaria de jogar no Peixe de Neymar.

O executivo de futebol Alexandre Mattos busca alternativas para tentar um acordo, porém, já mira opções no mercado. Ainda não houve outras ofertas.

Um ponta é a prioridade do Santos após as chegadas de Igor Vinicius e Willian Arão. O Peixe também quer um lateral-direito e tenta Mayke, do Palmeiras.

Alguns atacantes foram oferecidos, mas não animaram, como Vitinho e Romarinho (sem time) e Ronald (Swansea). Helinho (Toluca) interessou, mas o clube mexicano não aceita empréstimo e o valor de compra seria alto.