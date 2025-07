Santos renova o contrato do jovem Hyan até julho de 2027

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do jovem Hyan. Revelado pelas categorias de base do clube, o meia de 21 anos assinou um novo contrato de dois anos e permanece no Peixe até julho de 2027.

"Primeiramente, agradecer a Deus, minha família e ao Santos também por me dar essa oportunidade de renovar por mais dois anos. Estou muito feliz, porque é um clube enorme, de uma história linda e onde fiz minha base toda, estou desde pequeno, e iniciei no profissional", disse Hyan em entrevista ao site do Santos.

CONTRATO RENOVADO! ?? No Santos FC desde 2015, em sua segunda temporada no elenco profissional, o meio-campo Hyan renovou seu contrato com o Clube até julho de 2027. O jogador de 21 anos destaca a felicidade em permanecer no clube que atua há uma década e comemora os bons... pic.twitter.com/FSRHgUENJ7 ? Santos FC (@SantosFC) July 10, 2025

Desde 2015 no Santos, Hyan está em sua segunda temporada com o elenco profissional. Ao todo, o meia já disputou dois jogos oficiais. Fez sua estreia no dia 5 de julho de 2024, diante do Ceará, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

Hyan começou no banco de reservas e entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Sandry. O Peixe ganhou por 1 a 0.

Em 2025, o jovem jogador esteve em campo no dia 27 de abril, na partida contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O meia entrou no lugar de Diego Pituca, aos 33 minutos do segundo tempo. O Massa Bruta venceu por 2 a 1.

No dia 28 de maio, no amistoso do Santos contra o Leipzig, da Alemanha, em Bragança Paulista, Hyan marcou seu primeiro gol como profissional. O time alemão venceu por 3 a 1.

"Eu quero mais oportunidades, me consolidar de vez no Santos e mostrar realmente o Hyan para a Nação Santista e, se Deus quiser, fazer uma excelente temporada junto com a equipe", completou o jogador.

O Santos volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No Brasileirão, o próximo compromisso do Peixe é na próxima quarta-feira, às 20 horas, diante do Flamengo, pela 14ª rodada, na Vila Belmiro.