Renata Silveira rebate fake news de final do Mundial: 'Sejam menos burros'

Renata Silveira se irritou com uma fake news de que ela narraria a final do Mundial na TV Globo. Segundo ela, a publicação foi feita com intuito de gerar ataques de ódio.

Sejam menos burros, por favor, e parem de dar palco para maluco na internet. O que mais tem é gente sem caráter querendo gerar hate com o meu nome. Tenham o mínimo de cuidado de checar informações e parem de seguir páginas sem credibilidade.

Renata Silveira, no Instagram

O que aconteceu

Nos últimos dias, um perfil anônimo nas redes sociais afirmou, sem qualquer evidência, que Renata comandaria a transmissão da final na TV aberta. A publicação ficou lotada de comentários com mensagens ofensivas à profissional, que constantemente é alvo de ataques preconceituosos na internet.

A narradora lamentou o episódio e recuperou um vídeo antigo em que ela critica esse comportamento: "Nunca vai ficar velho". Na publicação em questão, Renata critica a repercussão desenfreada de notícias falsas, foi feita em março.

Neste domingo, Renata Silveira vai narrar a estreia da seleção brasileira na Copa América feminina. A partida, que será exibida no sportv, começa às 20h50 (de Brasília). No mesmo dia, mais cedo, às 16h, Chelsea e PSG se enfrentam na final da Copa do Mundo de clubes, cuja narração deve ser de Luis Roberto, principal nome da emissora atualmente e que já está no EUA.