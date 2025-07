Renan: Empate contra o Flamengo é bom resultado para o São Paulo

Na Live do São Paulo, Renan Teixeira projetou a volta da equipe tricolor aos gramados após um mês, em duelo fora de casa contra o Flamengo, no Maracanã, marcado para o próximo sábado (12), às 16h30 (de Brasília).

O São Paulo é o 14º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, apenas um a mais que o Inter, que abre a zona de rebaixamento, em 17º. O Flamengo, por outro lado, lidera a competição, com 24 pontos.

Desde que o resultado seja bom, nesse momento pouco importa a performance. É óbvio que se vencer o Flamengo com uma boa atuação, dá moral e confiança. Depois, são jogos difíceis - contra o Bragantino fora e um clássico em casa. Se consegue isso, é fundamental. Mas, neste momento, a preocupação maior é pelo resultado, independente da forma.

Ainda mais com uma filosofia nova de trabalho, de esquemas novos, movimentações novas, aí eu espero um time mais reativo. O Flamengo, em casa, há mais tempo com o treinador, tem a característica de propor o jogo. E o São Paulo, um trabalho novo, fora de casa, espero um time mais reativo, mas que seja compacto, organizado. Eu já ficaria feliz com um empate jogando fechado. Já seria um bom resultado.

Renan Teixeira

