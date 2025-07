Quem são as dez melhores seleções do mundo? Confira o ranking atualizado da Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização do ranking mundial de seleções, com base na análise de 200 partidas recentes envolvendo as equipes nacionais em diversas competições. O novo levantamento trouxe mudanças importantes no top-10.

O Brasil manteve a quinta colocação, consolidando-se entre as cinco melhores do mundo. A equipe garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 após vencer o Paraguai nas Eliminatórias, já sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.

A Argentina, atual campeã mundial e vencedora da Copa América, segue firme na liderança. Em segundo lugar aparece a Espanha, que manteve a posição mesmo com a derrota para Portugal na final da Liga das Nações da Uefa. Já a França ocupa o terceiro lugar, após conquistar o bronze na competição continental.

Uma das novidades é a ascensão de Portugal, que subiu uma posição e agora é a sexta colocada, ultrapassando a Holanda após a conquista do ouro na Liga das Nações. A seleção holandesa caiu para o sétimo lugar.

Como destaque negativo, há a Itália. Eliminada nas quartas de final da Liga das Nações, a equipe perdeu duas posições e deixou o top-10, ocupando agora a 11ª colocação. A situação preocupa: terceira colocada em seu grupo das Eliminatórias Europeias, a Itália precisa reagir para não ficar fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

Por outro lado, a Croácia chama atenção na atualização ao subir para o décimo lugar, voltando ao top-10. A seleção apresenta boa atuação nas Eliminatórias, onde lidera o Grupo L com duas vitórias em dois jogos.

Outra surpresa foi o México, que ganhou quatro posições na lista da Fifa e agora é o 13º colocado, impulsionado pelo título da Copa Ouro da Concacaf.

Confira o Top 10 do ranking de seleções da Fifa:

1.º - Argentina - 1885,36 pts

2.º - Espanha - 1867,09 pts

3.º - França - 1862,03 pts

4.º - Inglaterra - 1812,32 pts

5.º - Brasil - 1777,69 pts

6.º - Portugal - 1770,53 pts

7.º - Holanda - 1758,18 pts

8.º - Bélgica - 1736,38 pts

9.º - Alemanha - 1716,98 pts

10.º - Croácia - 1707,51 pts