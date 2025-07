Quando será a final do Mundial de Clubes? Veja data, horário e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

Chelsea e Paris Saint-Germain decidem a primeira Copa do Mundo de Clubes no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Os ingleses venceram o Fluminense e garantiram um lugar na final. Os franceses, atuais campeões da Champions League, atropelaram o Real Madrid na semifinal.

A premiação do Mundial está definida pela Fifa. O campeão receberá 40 milhões de dólares (R$ 218,4 milhões), enquanto o vice-campeão ficará com 30 milhões de dólares (R$ 163,8 milhões).

Chelsea x Paris Saint-Germain - Final do Mundial de Clubes