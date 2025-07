Presidente do PSG viraliza por gesto com torcedor mirim após goleada sobre o Real Madrid

O Paris Saint-Germain deu um show no gramado do MetLife Stadium ao golear o Real Madrid por 4 a 0, na última quarta-feira, e garantir a vaga na final do Mundial de Clubes. Nas redes sociais, quem também chamou atenção foi o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi - não pelo desempenho da equipe, mas por um gesto fora das quatro linhas.

De acordo com o jornal francês RMC Sport, Al-Khelaifi notou um menino chorando nas arquibancadas do estádio enquanto voltava ao seu assento no camarote, após uma visita ao vestiário da equipe parisiense. O dirigente assistia ao jogo ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

O garoto, torcedor do PSG, havia se machucado durante a comemoração de um dos gols e sofrido uma fratura no braço. Al-Khelaifi imediatamente pediu gelo para aliviar a dor do menino e o levou até a área VIP, onde ele recebeu atendimento médico.

Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Nele, o presidente do PSG aparece segurando o pacote de gelo no braço do menino e, em seguida, prende um broche do clube na blusa da criança. Ainda de acordo com a imprensa francesa, Al-Khelaifi chegou a convidar o garoto e sua família para assistir à final contra o Chelsea no camarote do estádio.