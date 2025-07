Philippe Coutinho é registrado na CBF e pode defender o Vasco

O técnico Fernando Diniz recebeu uma ótima notícia no Vasco. Nesta quinta-feira, o novo contrato do meia Philippe Coutinho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portanto, ele está liberado para defender a equipe carioca no duelo de sábado contra o Botafogo, pelo Brasileirão 2025.

O novo vínculo de Coutinho com o Vasco foi definido na sexta-feira da semana passada, dia 4 de julho. O contrato tem validade até o meio do próximo ano.

Desde que retornou ao Vasco, em 2024, o jogador participou de 44 partidas e contribuiu com oito gols e quatro assistências. Ao todo, soma 88 jogos e 14 gols marcados pelo Vasco.

História no Vasco

Coutinho chegou ao Gigante da Colina com apenas sete anos e estreou como profissional com 17, em 2009. O meia marcou seus primeiros gols na elite do futebol brasileiro em 2010 e deixou o clube no mesmo ano, com 44 jogos e cinco gols, rumo à Inter de Milão.

O retorno ao clube ocorreu após 14 anos no exterior, onde defendeu Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al-Duhail.