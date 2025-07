Palmeiras renova contrato do goleiro Aranha, titular do sub-20; veja detalhes

O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato do goleiro Aranha, titular do sub-20 do Verdão. O vínculo do arqueiro, de 20 anos, foi renovado até junho de 2029. O contrato anterior tinha validade até junho de 2027.

"É motivo de muita felicidade. Estou no maior clube do país, sempre foi um sonho estar aqui. Poder estender meu contrato com o Maior Campeão do Brasil é uma alegria imensa. Tenho que agradecer toda minha família, que sempre vem me apoiando, a comissão do sub-20, meu preparador de goleiros César (del Roy) e o João Paulo (Sampaio). Agora tenho que buscar evoluir todos os dias, me doando sempre dentro de campo com essa camisa", disse o goleiro.

Aranha tem sido peça importante na equipe do técnico Lucas Andrade, assim como Erick Belé, que também renovou o vínculo com o Palmeiras nessa semana. O goleiro disputou, nesta temporada, 22 jogos, todos como titular. São 15 pelo Brasileiro sub-20, dois pelo Paulista e cinco pela Libertadores.

O goleiro ainda soma uma assistência. Foi dele o passe para o terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro sub-20, em Barueri, na última quarta-feira.

No Estadual, o treinador tem rodado o elenco e tem como goleiro titular Kauan Lima. O sub-20 do Palmeiras entra em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista, contra o Ituano, às 15 horas (de Brasília), no CT Dr. Novelli Júnior, em Itu. Aranha só deve voltar a campo na quarta-feira, quando o Verdão duela com o Atlético-GO, às 15h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pelo Brasileiro da categoria.

Destaque nas categorias de base, Aranha foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira sub-20 em maio. Ele chegou ao Palmeiras em 2022 e logo assumiu a titularidade da categoria, conquistando o Brasileiro sub-17 do mesmo ano. Em 2023, foi o goleiro titular que faturou o bicampeonato da Copinha.