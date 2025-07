O que deu certo, o que pode melhorar e o que não funcionou no Mundial?

O Mundial de Clubes se encerra domingo e, mesmo em uma edição inicial com muitos experimentos, fecha, de um modo geral, com um saldo positivo. Apesar dos acertos, alguns pontos não funcionaram, outros precisam melhorar e questões polêmicas ainda gerem debate.

O que funcionou

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid, no Rose Bowl, detém o recorde de público no Mundial até aqui: 80.619 torcedores Imagem: Instagram / @fifaclubworldclub

Formato

O formato clássico de Copa do Mundo, com equipes divididas em grupos e os dois primeiros de cada chave se classificando para um mata-mata deu certo, como esperado. Os jogos ganharam emoção e caíram no gosto do público.

Troca de gramados

Depois de muita reclamação na Copa América realizada nos EUA, a Fifa atendeu às reclamações e exigiu que todos os estádios adaptassem os campos tanto em tamanho quanto no tipo de piso para o futebol. Na maioria dos locais utilizou-se um gramado híbrido, sendo 95% natural. Apesar de uma reclamação ou outra de jogadores e treinadores, o saldo foi positivo.

Público

Temor antes do torneio, o público superou as expectativas. Diversos jogos tiveram casa cheia e o top 5 conta com mais de 70 mil pessoas por partida. O recorde foi o PSG 4 x 0 Atlético de Madrid, no Rose Bowl, em Los Angeles, com 80.619 torcedores.

Ingresso dinâmico

O que ajudou a Fifa a atingir bons públicos foi a mudança de rota ao longo da competição, adotando preços dinâmicos a depender da demanda de cada jogo, o que fez com que as partidas menos procuradas tivessem ingressos mais baratos, o que evitou estádios muito vazios em determinados jogos.

Interação com o público

Com o Mundial acontecendo nos EUA, os americanos entregaram o que eles sabem fazer de melhor: a interação com o público. Os telões e os apresentadores não deixavam o público entediado e a aposta da Fifa na música de cada clube foi um golaço. Faltando poucos minutos para o início do jogo, um jogador da equipe aparecia no telão e convocava seus torcedores a entoar a canção escolhida pelas próprias agremiações. Em todas as vezes os fãs corresponderam criando uma atmosfera especial. A contagem regressiva até o apito do árbitro também funcionou.

O que pode melhorar

Fifa fez mais uma inovação no jogo do Real Madrid, no Mundial: o chamado "pódio" Imagem: Bruno Braz / UOL

Formato de entrevistas

A Fifa chega à final do Mundial de Clubes ainda sem ter certeza do que quer neste quesito. Ao longo do campeonato, testou vários formatos nas zonas mistas: jogadores em estações, em "pódios" e depois no padrão clássico, separados por uma grade. A bola dentro foi a obrigatoriedade dos clubes de terem que disponibilizar à imprensa de três a quatro jogadores por jogo.

Além disso, na véspera de cada partida as agremiações também precisavam colocar três atletas para conceder entrevistas aos jornalistas.

Horários

Um dos principais pontos de reclamação de treinadores e jogadores, principalmente nos jogos às 15h no horário local (16h no horário de Brasília). Algumas das partidas que aconteceram neste período chegaram a atingir 37 graus, tornando os duelos um desafio físico aos atletas e também aos torcedores, já que a maioria dos estádios são descobertos.

Este horário das 15h, porém, foi estipulado para atender o público da Europa, já que o fuso para os países do Velho Continente, em média, é de seis horas.

Mesmo ciente das reclamações dos protagonistas do espetáculo, a Fifa não deverá retirar este horário para a Copa do Mundo de seleções, ano que vem, também nos Estados Unidos.

Produtos do campeonato aos torcedores

As tendas de produtos oficiais do Mundial de Clubes até tinha uma boa variedade, mas pecaram na qualidade e, nos jogos com uma demanda maior, os itens mais procurados esgotaram rapidamente. Para a Copa do Mundo de seleções será preciso aumentar a quantidade e também o nível dos materiais utilizados em camisas, flâmulas e etc.

Orientações

As orientações de voluntários aos torcedores e à imprensa ficaram devendo. Muitos deles não conheciam plenamente as instalações e os acessos dos estádios, e geraram mais dúvidas do que direção a quem buscava informações.

Trânsito e acessos

Alguns estádios tiveram problemas no acesso do público, principalmente o Metlife Stadium, em Nova Jersey, e o Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Metlife melhorou ao longo da competição. Já o Lincoln, por exemplo, ficou marcado pelo trânsito quilométrico após as partidas.

O que não funcionou

Entrada ao estilo NBA

A Fifa tentou emplacar a entrada dos times ao estilo NBA, com os atletas sendo chamados nominalmente e entrando individualmente. Porém, muito por conta dos jogadores, que não interagiram e demonstraram timidez, a dinâmica não funcionou e não cativou o público. O protocolo antes de a bola rolar, com os times perfilados frente à frente, também rendeu críticas.

Estádios gigantes para todos os jogos

A Fifa escolheu como sedes os estádios utilizados para o futebol americano, conhecidos por sua grande capacidade. Porém, em partidas de menor apelo, eles ficaram grandes demais. No país há, por exemplo, os estádios dos clubes da MLS, que são menores, mas eles não foram utilizados.

Replay ruim

A transmissão do Mundial de Clubes pecou nos replays. O principal ponto de reclamação é que eles não mostravam o início das jogadas, incluindo a dos gols, gerando os lances picotados, já na conclusão dos atletas.

Preços tabelados

Antes do Mundial, a Fifa havia tabelado o preço dos ingressos e ainda criou pacotes exclusivos para os sócios dos clubes. A decisão acabou sendo um fiasco, já que estavam caros, a procura foi baixa e a entidade precisou mudar a rota e adotar os valores dinâmicos a depender da demanda. A redução de quantia das entradas em muitas partidas gerou revolta em quem já havia comprado anteriormente por um preço superior, o que fez a entidade ter que reembolsar os torcedores.

Pontos polêmicos

Jogo entre Palmeiras e Al Ahly é paralisado por risco de tempestade na região do MetLife, nos Estados Unidos Imagem: Arquivo pessoal

Parada climática

Principal polêmica da competição. Alguns jogos foram paralisados após alertas do governo de possibilidade de raios na região do estádio e isso gerou reclamação de treinadores, principalmente o do Chelsea, Enzo Maresca. Esta é uma prática comum nos esportes americanos e, por ser um protocolo federal, fica acima de qualquer regra da Fifa. Justamente por isso, a parada será mantida na Copa do Mundo de seleções mesmo à contragosto.

Reforços no meio da competição

Principal ponto de reclamação dos clubes brasileiros. A Fifa permitiu que os clubes se reforçassem ao longo do torneio e o caso mais emblemático foi na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense, nas semifinais, quando João Pedro fez os dois gols. O atacante brasileiro foi contratado após a fase de grupos e fez sua estreia nas quartas, diante do Palmeiras.