Nova contratação do Palmeiras, Sosa revela suas características em campo

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa até a metade de 2030. O jogador de 25 anos revelou suas características em campo antecipou à torcida do Verdão o que entregará dentro das quatro linhas.

"Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar", declarou.

Ramón Sosa chega como uma opção para Abel Ferreira para o ataque. Ele pode jogar pelas pontas, preferencialmente pela esquerda. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Verdão viu esse setor enfraquecido com a saída de Estêvão e ausência de Paulinho, que vai perder o restante da temporada por conta de uma nova cirurgia na canela direita.

Depois de uma passagem de destaque no Talleres, da Argentina, Sosa despertou o interesse do Nottingham Forest, que o comprou em agosto do ano passado, tornando-se a maior venda da história do clube argentino.

Ao longo da última temporada, pelo Nottingham Forest, o paraguaio disputou apenas 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência. No Campeonato Inglês, Ramón Sosa entrou em campo 19 vezes, sendo titular em uma única oportunidade, com apenas um gol marcado.

A última vez que o jogador balançou as redes foi no dia 11 de fevereiro, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Na ocasião, Ramón Sosa marcou o primeiro gol do Nottingham Forest na partida que terminou empatada por 2 a 2. Nos pênaltis, a equipe do paraguaio levou a melhor.