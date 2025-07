Neymar se diz "muito melhor" fisicamente após amistoso do Santos: "Isso me deixa feliz"

Neymar foi titular no amistoso do Santos contra a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira, em Cariacica, no Espírito Santo. O atacante marcou um gol, de pênalti, e destacou a importância do jogo, que terminou com vitória de 3 a 1 dos paulistas. O astro ainda afirmou que está se sentindo cada vez melhor fisicamente.

"A importância de fazer um amistoso desse é justamente o ritmo. Estamos há um tempo se jogar. Muito importante para o nosso recomeço no Campeonato Brasileiro. Me sinto muito melhor. Não tem nem comparação de quando cheguei. Cada vez melhor fisicamente, me sentindo melhor. Isso me deixa feliz", disse.

Neymar jogou apenas 45 minutos. O técnico Cleber Xavier usou o amistoso como um laboratório e decidiu mudar todos os jogadores para o segundo tempo.

O Santos não entra em campo neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.