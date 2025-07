Neymar marca, Robinho Jr. dá assistência e Santos vence Desportiva Ferroviária em amistoso

O Santos não teve dificuldades para vencer o amistoso contra a Desportiva Ferroviária-ES, nesta quinta-feira. O Peixe aplicou 3 a 1 no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Neymar, Guilherme e Diego Pituca marcaram os gols dos paulistas, enquanto Mariano descontou. O segundo tempo foi finalizado antes dos 45 minutos por conta de invasões de torcedores.

O técnico Cleber Xavier escalou os titulares no primeiro tempo e os reservas no segundo. Ele usou a partida para fazer alguns testes antes da volta do Campeonato Brasileiro. Neymar, por exemplo, jogou por 45 minutos. O astro, bastante festejado pela torcida, marcou de pênalti e participou da jogada do segundo gol.

Na etapa complementar, Robinho Jr. foi acionado e fez a sua estreia entre os profissionais. O filho do Robinho, ex-jogador do Alvinegro Praiano, entrou aos 23 minutos e deu uma assistência para o gol de Diego Pituca. O Menino da Vila tem 17 anos e é uma promessa do clube.

Agora, o próximo compromisso Santos será na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não joga neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O jogo

Os paulistas começaram o jogo criando uma ótima chance. Com menos de um minuto, Barreal recebeu grande passe de Guilherme e ficou cara a cara com Camillato. O atacante tentou driblar o goleiro, acabou perdendo o ângulo para chutar e mandou na rede pelo lado de fora.

Aos 14, Zé Rafael encontrou ótimo passe para Deivid Washington, que chutou no canto. O atacante, porém, estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

Cinco minutos depois, o placar foi aberto em Cariacica. Souza invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Cássio. Na cobrança, Neymar deslocou o goleiro com categoria e colocou o Peixe na frente.

Os paulistas tiveram uma boa chance de ampliar instantes depois. Neymar foi acionado na área e achou Zé Rafael livre. O volante chegou chutando de primeira, mas parou em Camillato.

Com 30 minutos, o Peixe teve mais um tento anulado. Guilherme disparou pela esquerda e tocou para Neymar, que arrematou forte para a defesa de Camillato. No rebote, Escobar estufou as redes. O lateral esquerda estava em posição regular, porém o assistente levantou a bandeira.

No lance seguinte, contudo, o gol alvinegro valeu. Após boa jogada coletiva, Deivid Washington serviu para Neymar, que deixou a bola passar para Guilherme. O atacante, então, finalizou no cantinho, sem chance para o goleiro.

E o Santos seguiu empilhando oportunidades. Com 35, Neymar descolou grande lançamento para Escobar. O lateral ficou cara a cara com Camillato e parou no rival. Aos 42, foi a vez do argentino puxar o ataque pela direita e tocar para o camisa 10. O astro, por sua vez, deixou na medida para Souza, que tocou na saída do goleiro, mas errou o alvo.

Com o relógio marcando 44, Neymar arriscou em cobrança de falta e só não marcou um golaço pois Camillato se esticou todo para fazer grande defesa. No escanteio, o meia-atacante lançou para Escobar, que chegou batendo de primeira e tirou tinta da trave.

2º tempo

Na volta do intervalo, o técnico Cleber Xavier mudou todo o time. Ele sacou os titulares e colocou reservas para fazer alguns testes. Mesmo com o time mexido, o Santos seguiu no ataque. Logo no começo, Rollheiser ficou com a bola na marca do pênalti e tentou finalizar de calcanhar, sem sucesso.

Minutos depois, o argentino puxou ataque pelo meio e acionou Padula. O garoto chutou de primeira, sem força, para a defesa de Pezão, substituto de Camillato.

Já aos 20, a Desportiva Ferroviária conseguiu descontar. Em jogada ensaiada de escanteio, Mariano recebeu cruzamento com muita liberdade na área e cabeceou no canto. João Paulo ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

A reação, entretanto, foi interrompida por mais um gol santista. Aos 29, Robinho Jr. foi acionado na ponta esquerda, dominou e rolou para Diego Pituca. O volante chutou com categoria e fez o terceiro do Peixe. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

A partir de então, quase não teve mais jogo. Diversos torcedores invadiram o campo e o embate foi paralisado diversas vezes. Aos 40, então, o árbitro decidiu encerrar a partida.

FICHA TÉCNICA



DESPORTIVA FERROVIÁRIA 1 X 3 SANTOS

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 10 de julho de 2025, quinta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Wesley Silva dos Santos



Assistentes: Douglas da Silva Moreira e Felix Figueiredo Ribeiro



Cartões amarelos: Alex Galo, Chrismar (Desportiva)

GOLS: Neymar, aos 19 do 1ºT, Guilherme, aos 30 do 1ºT, e Diego Pituca, aos 29 do 2ºT (Santos); Mariano, aos 20 do 2ºT (Desportiva)

DESPORTIVA: Camillato (Pezão); Arlen (Chrismar), Barboza (Neto), Pedro Botelho, Gabriel Ferreira (Rosiel); Mariano (Knupp), Alex Galo (Gustavo Cristo), João Paulo (Christopher); Vitinho (Cássio), Vinícius Baiano (Renê) e João Guilherme (Weslen).



Técnico: Rodrigo Cesar

SANTOS: Brazão (João Paulo), Escobar (Igor Vinícius), João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres (Gil (Luisão)) e Souza (Vini Lira); Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael (Pituca) e Neymar (Rollheiser); Barreal (Bontempo), Deivid Washington (Tiquinho (Luca Meirelles)) e Guilherme (Padula (Robinho Jr.)).



Técnico: Cleber Xavier