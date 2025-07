Mundial: Fifa sai fortalecida após apelo global de sua grande aposta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O take da transmissão que gera o retrato do camarote em que se assenta o presidente da Fifa nos jogos do Mundial de Clubes pode durar apenas alguns segundos, mas tem muito a dizer.

Na ensolarada Nova Jersey, a tarde de PSG x Real Madrid colocou Gianni Infantino entre Florentino Perez e Nasser Al Khelaifi, presidentes dos dois clubes em campo.

Na fileira de baixo, presidentes de pelo menos três das confederações continentais — Conmebol (América do Sul), Alejandro Domínguez, Concacaf (América Central, do Norte e Caribe), Victor Montagliani, e Oceania, Lambert Maltock.

Passam longe de serem conhecidos na mesma proporção de quem está em campo. Mas são estratégicos — porque direcionam os votos da eleição da Fifa, que tem sido por aclamação. A próxima será em 2027.

O Mundial foi o ambiente perfeito para a Fifa se cercar de figurões de todos os lados e sair mais forte politicamente com a "invenção" que deu certo. Tem até a trilha sonora chiclete do "nananana" para embalar isso aí.

O papel de cada um

Os times europeus levaram a sério, colocaram o que tinham de melhor em campo. A final será Chelsea x PSG.

No caso de Nasser, a proximidade com a Fifa é estratégica para ambos os lados. O dono do PSG é também quem está à frente da Associação Europeia de Clubes (ECA, sigla em inglês).

O apoio desse bloco evita esvaziamento e ajuda a "obrigar" a Fifa a reforçar a distribuição de dinheiro. Não só o US$ 1 bilhão em premiações aos participantes, mas também os US$ 250 milhões para um programa de investimento solidário em clubes ao redor do mundo.

Nada disso seria possível sem o patrocínio do Public Investment Fund (PIF), da Arábia Saudita. Ou a cota da Qatar Airways, só para citar alguns dos parceiros estratégicos que despejaram dinheiro na competição.

De todo modo, Infantino se diverte. Repete para todos os lados que trata-se de um torneio global. Talvez não tenha sido um "big bang" para mudar a história do futebol, como ele profetizou, mas o Mundial parece ser a nova joia da coroa.

A Fifa ainda não tem os números consolidados do impacto financeiro do torneio, mas sairá dos Estados Unidos com pelo menos quatro países interessados em organizar a próxima edição, em 2029.

O Brasil é um deles, com a companhia de Espanha, Marrocos e Qatar. No mapa-múndi do futebol, já mobilizou a Concacaf agora e tem representantes de outros três continentes no bolo para a próxima.

O fator EUA

Os tentáculos políticos da Fifa também já contam com o olhar para a Copa do Mundo (de seleções) do ano que vem — e por isso a parceria com o governo Trump é crucial. Teve até um evento na Trump Tower essa semana com o troféu do torneio.

Nos Estados Unidos, além das posição geopolítica beligerante e instável do presidente atual — que arrumou confusão com o Irã durante o Mundial —, o que atrapalha é o tempo.

Calor demais e vira e mexe aparece um alerta de tempestade que paralisa os jogos. Mas a sede é estratégica pelo poder comercial e por reunir públicos de várias etnias.

Mas mesmo se não olhar para tão longe (se bem que falta menos de um ano), a Fifa já consegue algumas marcas que considera importantes.

Torcedores de 168 países compraram ingressos para o Mundial, cuja média de público passa de 37 mil pessoas por jogo.

Esportivamente, o torneio chegou a 192 gols marcados, em 62 jogos. Uma média de três por partida.

Times de todas as confederações marcaram pelo menos um ponto. Até o Auckland City — graças ao Boca Juniors, que cedeu o empate.

Domingo é o jogo mais importante. Não importa quem leve a melhor, a Fifa já sairá vitoriosa.