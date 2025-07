Multicampeão pelo Flamengo, Rafinha visita sede da Gávea com filhos

Ídolo recente da torcida do Flamengo, o ex-lateral direito Rafinha fez uma visita especial à sede do Rubro-Negro, na Gávea, nesta quinta-feira, acompanhado dos dois filhos. O jogador, que brilhou com a camisa do clube entre 2019 e 2020, teve a oportunidade de revisitar lugares simbólicos de sua passagem vitoriosa, incluindo o Museu do Flamengo e o Centro de Treinamento de Remo.

Durante o passeio, Rafinha posou diante de uniformes históricos e do troféu da Copa Libertadores, uma das conquistas que marcaram sua trajetória pelo clube. Em clima de nostalgia, o ex-jogador também conheceu os equipamentos utilizados pelos atletas do remo, uma das modalidades mais tradicionais da instituição, sempre ao lado dos filhos.

Nas suas redes sociais, Rafinha publicou algumas fotos dos locais do passeio com a sua família. O Flamengo, por sua vez, registrou a visita com fotos e agradecimentos na mídia. "Valeu demais pela visita, Rafita!", publicou o clube, celebrando o retorno de um dos nomes importantes da era recente de conquistas.

Rafinha chegou ao Flamengo em julho de 2019, após encerrar uma longa passagem pelo Bayern de Munique, da Alemanha. Apesar de ter defendido o Rubro-Negro por apenas um ano, o lateral participou de momentos marcantes na história recente do clube.

Ao todo, foram 46 partidas com o clube carioca, com oito assistências distribuídas. Mesmo sem marcar gols, Rafinha foi peça fundamental na equipe comandada por Jorge Jesus, ajudando o Flamengo a conquistar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.