Corinthians: MP denuncia Augusto Melo e outros cinco por caso Vai de Bet

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, os ex-dirigentes Sérgio Moura e Marcelo Mariano e o empresário Alex Cassundé pelo caso da intermediação do patrocínio da Vai de Bet, no ano passado.

O que aconteceu

Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e Alex Cassundé foram denunciados três crimes: furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Os empresários Victor Henrique de Shimada e Ulisses de Souza Jorge também foram denunciados, por lavagem de dinheiro.

A denúncia diz que R$ 1,4 milhão saiu dos cofres do Corinthians e passou por "empresas manifestamente fantasmas" que ajudaram a lavar o dinheiro.

A denúncia estima que a trama entre os diretores e empresários resultou em um prejuízo de cerca de R$ 40 milhões ao Corinthians, somando o valor supostamente lavado na intermediação do contrato da Vai de Bet e a multa paga pelo rompimento com a Pixbet, antiga patrocinadora.

Os promotores pediram na denúncia que os denunciados paguem a indenização de R$ 40 milhões ao Corinthians.

A denúncia agora segue para o juiz responsável. Cabe a ele acatar ou não a denúncia do MP-SP. Se ela for aceita, os seis denunciados se tornarão réus e um processo criminal será aberto.

A denúncia foi feita pelo MP-SP à Justiça após a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Citado no relatório da polícia, o ex-diretor jurídico do Corinthians, Yun Ki Lee não foi denunciado.

Relembre o caso Vai de Bet

Em março do ano passado, o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Uma das transferências da Rede Social Media Design Ltda foi de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda — mais R$ 462 mil foram transferidos para a mesma destinatária.

Em entrevista ao UOL, a sócia da empresa laranja, Edna Oliveira dos Santos, contou que vive de favor em uma comunidade em Peruíbe com os três filhos pequenos e depende do Bolsa Família para alimentá-los.

Em junho do ano passado, a Vai de Bet rompeu contrato com o Corinthians ao acionar a cláusula anticorrupção.