Messi faz dois gols e quebra recorde na MLS dias após dar adeus ao Mundial

Messi alcançou mais um recorde na carreira dez dias depois de se despedir do Mundial de Clubes. A marca foi alcançada com os dois gols marcados pelo argentino, ontem, na vitória do Inter Miami sobre o New England Revolution por 2 a 1, pela MLS.

O que aconteceu

Messi chegou a quatro jogos seguidos marcando dois gols ou mais na MLS. Nunca um jogador havia alcançado a marca na liga.

O feito começou a ser estabelecido antes do Mundial. Messi havia marcado dois gols nos jogos contra Montréal e Columbus Crew que antecederam a competição. Ele repetiu o feito contra o Montréal no retorno à MLS e fechou a marca contra o New England Revolution.

É inacreditável. Ele continua fazendo coisas que talvez muitos, muitos anos atrás, não podíamos imaginar neste momento. Mas no final, ele é um jogador especial. Javier Mascherano, técnico do Inter Miami

Messi aumenta a lista de recordes que tem na MLS em pouco tempo na liga. O argentino é o jogador que mais deu assistências para gols em um jogo (5) e o que mais participou de tentos em uma única partida (6). Ele também está na história do Inter Miami como o atleta que mais participou de gols (58).

Messi vive mais uma temporada mágica no Inter Miami. Em 26 jogos pelo clube neste ciclo, ele marcou 20 gols e deu sete assistências, alcançando a média de uma participação em gol por jogo.