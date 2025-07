Memphis não tem paixão pelo Corinthians: o amor é zero, diz Casagrande

Memphis Depay não mostra paixão nenhuma pelo Corinthians mesmo tendo um contrato repleto de bônus e regalias, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Casão comentou a ausência de Memphis no treino do Timão em meio às cobranças judiciais pela premiação do título paulista e criticou o comportamento do holandês.

Ele tem um contrato, está tudo no contrato, tem que pagar. Ponto final. Agora, o contrato foi feito de uma maneira que eu nunca vi — nem o Maradona no Napoli tinha esse contrato, nem o Messi tinha esse tipo de contrato.

Eu não gosto do comportamento do Memphis desde o início. Ele nunca me convenceu com as idas à periferia, campo de várzea, cortar cabelo nas quebradas, trocar ideia, tirar foto — nunca me convenceu esse tipo de comportamento. O Memphis não tem nenhuma paixão, nenhuma relação emocional pelo Corinthians.

Você quer esperar amor? Você quer esperar paixão pelo clube? 'Agora sou corintiano', 'é a minha segunda pele', essas frases clássicas, não tem, não espere nada disso. Paga para ele correr, para ele se entregar. Pagou em dia, ele vai se entregar, ele é bom tecnicamente, um jogador inteligente, enfim, vai ter retorno. Não pagou, vai ser isso que nós estamos vendo. O Memphis é amor zero, pode ter certeza.

Casagrande

Para Casão, Memphis deixa a desejar quando se trata de comprometimento com a cultura real do Corinthians.

A minha crítica principal ao Memphis é a falta de entrega, falta de comprometimento e zero relação emocional com o Corinthians. E o Corinthians é um time do povo, movido pela paixão, pelo amor. Ou você joga com amor e se mata ou você vai ser descartado, ou você vai mostrar que não está nem aí com nada.

O corintiano de verdade não admite jogador que não está nem aí com nada. Pode ser o maior craque do mundo, que não é o caso do Memphis, tá? Mas se não tem raça, não se entrega, não se mata, não faz parte da história do Corinthians, da cultura e nem da escola futebolística corintiana.

Casagrande

O colunista analisou que o contrato de Memphis com o Timão "caiu do céu" para ele, já que o atacante holandês não conseguiria condições semelhantes no futebol europeu.

Para Casão, Memphis mudou de postura desde o título paulista — cuja premiação ele já cobrou por meio de duas notificações ao Corinthians.

O Memphis não tinha nenhum mercado na Europa, o Corinthians não teve concorrência com grandes times europeus e ele acabou caindo aqui. Caiu do céu pra ele todo esse contrato mirabolante que o Corinthians fez — na situação que ele estava profissionalmente, caiu do céu.

Ele é um cara disperso e que não passa nenhuma confiança profissional. Eu tô falando faz muito tempo: depois do Campeonato Paulista, ele não jogou mais nada. Quando o jogo é fora de casa, se ele não puder ir, ele não vai. E quando ele vai, ele não pega na bola. Todos os jogos fora de casa depois do Campeonato Paulista, pré-Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, ou não vai ou não joga nada.

Casagrande

Após faltar o treino de ontem, Memphis se apresentou hoje no CT do Corinthians, que pagou uma parte da premiação pelo título estadual.

Além disso, o clube também atrasou o pagamento da empresa que cuida da segurança pessoal do astro holandês, o que aumentou ainda mais o desgaste nos bastidores.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra