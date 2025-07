Memphis Depay falta a treino do Corinthians sem avisar o clube

Memphis Depay não compareceu ao treino do Corinthians desta quarta-feira, 9. Ele era esperado para atividades no CT Joaquim Grava, mas se ausentou sem dar explicações para ao clube. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmada pelo Estadão. A reportagem apurou que diretoria aguarda a apresentação do atacante holandês para os trabalhos desta quinta, 10.

A ausência de Memphis no treino acontece dias após o atacante notificar o clube cobrando R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. À época, o jogador citou a possibilidade de "não cumprir com obrigações" caso a situação não fosse resolvida. A diretoria buscou solucionar o problema e pagou parte do valor devido. Assim, ele se apresentou normalmente na reapresentação do elenco.

Na segunda-feira, o Corinthians atrasou o pagamento de toda a folha CLT, incluindo os jogadores do elenco profissional. O clube solucionou o problema rapidamente, com atletas e funcionários recebendo o salário no dia seguinte.

Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. O jogador recebe pouco mais de R$ 3 milhões por mês, quantia que pode aumentar em caso do atingimento de metas que garantem pagamentos bônus ao atleta. À época do anúncio da contratação, o Estadão apurou que parte parte do salário será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians.

Desde que chegou ao Corinthians, em julho do ano passado, Memphis acumula 13 gols e 14 assistências em 42 jogos pelo clube. O astro holandês foi destaque para a conquista do título do Paulistão em cima do rival Palmeiras e foi determinante na arrancada do time no Brasileirão em 2024, quando a equipe engrenou na reta final e saiu da zona de rebaixamento a uma vaga na Libertadores.

DIRETORIA INTERINA TENTA CONTORNAR CRISE FINANCEIRA

Atravessando grave crise financeira, a gestão interina do Corinthians, encabeçada pelo presidente Osmar Stábile, tem se desdobrado para manter ao menos os salários dos jogadores em dia.

Embora tenha conseguido pagar os salários, o clube ainda tem débitos com elenco de luvas, direito de imagem e premiações do Brasileirão 2024 e o título do Paulistão. Apesar da receita superior a R$ 1 bilhão no último ano, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa, o que dificulta honrar compromissos a curto prazo.

A diretoria interina do Corinthians assumiu após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. Os associados vão se reunir para referendar ou não a destituição do mandatário em 9 de agosto.

O elenco do Corinthians está de folga nesta terça-feira e retoma às atividades amanhã visando a preparação para o duelo do Brasileirão com o Red Bull Bragantino, às 19h, na Neo Química Arena, primeiro compromisso do time após a pausa para o Mundial de Clubes.