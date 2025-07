Matheus Alves se despede do São Paulo, agradece torcida e destaca: "Novo desafio"

Nesta quinta-feira, o São Paulo anunciou a transferência em definitivo do meio-campista Matheus Alves, de 20 anos, ao CSKA Moscou, da Rússia. O atleta foi negociado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,9 milhões).

O jovem, que chegou ao Tricolor com apenas 11 anos de idade, utilizou suas redes sociais para se despedir do clube. Matheus agradeceu funcionários, comissão técnica, staff, diretoria e companheiros.

"Funcionários, companheiros, comissões técnicas, staff e diretoria: obrigado por todo apoio e suporte nos momentos bons e ruins. Sempre procurei dar o meu máximo para retribuir tudo isso dentro de campo e tentar sempre levar o São Paulo para o topo, lugar em que ele deve sempre estar", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ?Matheus Alves ??? (@matheusalvesn7)

Matheus ainda fez questão de destacar a importância do apoio dos torcedores ao longo de sua passagem pelo Tricolor, e destacou que agora é hora de novos desafios.

"Aos torcedores, o carinho de vocês também jamais será esquecido. Estarei sempre com vocês, mesmo um pouco mais distante agora. Foram anos de muito aprendizado, amadurecimento e momentos que ficarão eternamente marcado nas minhas melhores lembranças", continuou.

"Agora é hora de um novo desafio, mas com o coração sempre aqui com vocês torcendo pelo melhor!", completou.

Campeão da Copinha neste ano, Matheus foi um dos integrados no elenco profissional após a competição. Com Zubeldía, ele esteve em campo em 15 oportunidades, com duas assistências.

O meia entra para a lista de jovens que deixaram o São Paulo precocemente. Antony e Beraldo, ambos com 52 jogos, William Gomes, com 22, e David Neres, com apenas nove, são outros exemplos.

Confira a despedida completa de Matheus Alves:

"Desde os 11 anos representando essa camisa tão enorme do futebol brasileiro e mundial, defender as cores do São Paulo foi literalmente a realização de um sonho de infância. Hoje venho me despedir do clube que abriu as portas e me formou como atleta e homem. E diante disso tudo, só tenho que agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo desses anos.

Funcionários, companheiros, comissões técnicas, staff e diretoria: obrigado por todo apoio e suporte nos momentos bons e ruins. Sempre procurei dar o meu máximo para retribuir tudo isso dentro de campo e tentar sempre levar o São Paulo para o topo, lugar em que ele deve sempre estar.

Aos torcedores, o carinho de vocês também jamais será esquecido. Estarei sempre com vocês, mesmo um pouco mais distante agora. Foram anos de muito aprendizado, amadurecimento e momentos que ficarão eternamente marcado nas minhas melhores lembranças.

Agora é hora de um novo desafio, mas com o coração sempre aqui com vocês torcendo pelo melhor!".