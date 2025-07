Katie Taylor e Amanda Serrano batem o peso e confirmam trilogia histórica no boxe

Uma das lutas mais importantes da história do boxe feminino foi oficializada na tarde desta quinta-feira (10). Estrelas da modalidade, Katie Taylor e Amanda Serrano subiram na balança, bateram o peso e confirmaram a trilogia que promete grandes emoções para os fãs da nobre arte mundo afora. O confronto, promovido pela 'Most Valuable Promotions', empresa fundada por Jake Paul, será transmitido ao vivo pela 'Netflix'.

Primeira a subir no palco, Katie Taylor atingiu a marca de 61,5 kg. Sorridente, a pugilista irlandesa brincou com membros da imprensa, projetando o que comeria após a pesagem (veja abaixo ou clique aqui). Em seguida, foi a vez de Amanda Serrano despontar na cerimônia. Com vestimentas do seu país, Porto Rico, a boxeadora cravou 61,6 kg na balança - cerca de 100 gramas mais pesada que sua rival.

Curiosamente, ambas atletas ficaram consideravelmente abaixo do limite estabelecido para a disputa. Escaladas para competirem na categoria super leve, Amanda e Katie poderiam pesar até 63,5 kg para o confronto, a ser disputado nesta sexta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Atual donas dos títulos mundiais, Taylor coloca sua soberania na divisão à prova contra Serrano, assim como sua vantagem na rivalidade direta entre as duas.

Katie Taylor vs Amanda Serrano 3

Duas das maiores estrelas do boxe feminino na atualidade, Katie Taylor e Amanda Serrano já se enfrentaram no ringue em outras duas oportunidades anteriormente. Na primeira luta entre elas, disputada em abril de 2022, também no Madison Square Garden, em Nova York, a irlandesa derrotou a porto-riquenha na decisão dividida dos juízes, após uma equilibrada batalha de 10 rounds.

Na revanche, realizada em novembro do ano passado, Taylor novamente levou a melhor sobre Serrano, desta vez na decisão unânime dos juízes, em evento promovido no Texas (EUA) e liderado pela disputa entre Jake Paul e Mike Tyson, vencida pelo youtuber. Em ambas ocasiões, 'The Bray Bomber' - como a irlandesa é conhecida - manteve os títulos mundiais - na primeira do peso-leve (59 kg) e na revanche do super-leve - do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Associação Mundial de Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF), Organização Mundial de Boxe (WBO) e da revista 'The Ring'.

Mike Tyson e Jake Paul envolvidos

Jake Paul e Mike Tyson concordaram em apostar valores milionários no resultado da trilogia entre Katie Taylor e Amanda Serrano. A aposta foi sugerida pelo youtuber, em uma descontraída conversa via ligação de vídeo com o ex-campeão mundial de boxe. Pelo acordo, Jake vai receber 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) em caso de vitória de Amanda Serrano, que é empresariada por ele. Já Tyson embolsaria a mesma quantia se Katie Taylor vencer a rival pela terceira vez.

Evento histórico

O Madison Square Garden, famoso mundialmente por ser palco de eventos épicos no esporte e no entretenimento, será o cenário dessa luta histórica entre Katie Taylor e Amanda Serrano. Este evento marcará um momento significativo para o boxe feminino, já que será a primeira vez que o lendário espaço recebe uma noite dedicada exclusivamente às mulheres no boxe.

