John Textor revela motivo da demissão de Renato Paiva

Dono da SAF do Botafogo, John Textor deu declarações nesta quinta-feira sobre a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador deixou o clube no final de junho, após a eliminação do Mundial de Clubes para o Palmeiras.

"Por que demitimos Renato Paiva? Ele quebrou os próprios princípios. Nós o contratamos porque ele tem uma espécie de cinco linhas verticais de espaçamento. Ele é um treinador posicional. E aí, sinceramente, nossos fãs deram uma surra nele lá embaixo. Começou a quebrar os princípios dele e ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva", disse, em participação no podcast 'TalkSPORT'.

O ex-treinador da equipe carioca foi duramente criticado pela torcida após o confronto diante do Verdão. A postura reativa do time foi o principal motivo dos ataques ao português.

"Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Ele quebrou os próprios princípios, e isso aconteceu em dez jogos. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos", completou.

John Textor cobra postura ofensiva do Botafogo

Textor, por sua vez, chegou a conversar com Paiva antes do confronto contra o Palmeiras. Durante o bate-papo, o americano teria expressado que desejava uma postura mais agressiva para este duelo, porém, foi frustrado pela apresentação da equipe.

"Eu disse a ele, treinador, qual foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida como treinador? Ele disse, bem, PSG. Eu pergunto: 'Mas aqui não é o PSG. Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje. É hora de jogar futebol. Então, vão lá e detonem, certo?' O que a gente faz? Ficamos sentados assistindo eles avançarem. Então, durante dez jogos, ele ficou cada vez mais na defensiva", declarou.

"Você está recrutando jogadores no Botafogo, com perfil inteligente e técnico. Rápido com a bola, rápido com os pés. Queremos que a bola se mova loucamente. Essa é a nossa filosofia. Quando o treinador chega, e ele concorda, nós o contratamos e aí ele começa a ir na contramão. Todo o departamento de futebol vem até mim e diz: 'temos que fazer alguma coisa'. Eu fiz", concluiu.

Para substituir Renato Paiva, o Botafogo contratou nesta quarta-feira Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. O italiano trabalhava como auxiliar técnico de seu pai na Seleção Brasileira e terá no Glorioso sua primeira experiência como treinador.

O clube deve registrar o novo comandante no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) até esta sexta-feira para poder estrear ainda neste fim de semana. O Botafogo irá enfrentar o Vasco pelo Brasileirão, no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.