Internacional faz penúltimo treino antes de confronto direto contra o Vitória

O Internacional está na reta final da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, o elenco realizou o penúltimo treino antes do confronto direto com o Vitória, marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 13ª rodada da competição.

Sob o comando do técnico Roger Machado, o grupo trabalhou com portões fechados no CT Parque Gigante. A comissão técnica aproveitou a atividade para ajustar os últimos detalhes táticos da equipe, que busca uma reação imediata na tabela. O último treinamento antes da partida está agendado para a manhã desta sexta-feira.

O duelo com os baianos ganha ares decisivos para o Colorado. Com 11 pontos, o Inter ocupa a 17ª posição, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória aparece logo acima, em 16º, também com 11 pontos, mas à frente nos critérios de desempate.

Ou seja, uma vitória no Beira-Rio significa, além de três pontos, a chance de ultrapassar um adversário direto na luta contra o Z4. O confronto contra o Vitória também marcará o reencontro com a torcida no Beira-Rio após mais de um mês sem jogos no estádio.