Fiziev reage a possível volta de Do Bronx e se coloca como opção de adversário

Ex-desafiante ao cinturão peso-leve (70 kg), Charles 'do Bronx' revelou recentemente, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que pretende voltar ao octógono ainda em 2025. A declaração, naturalmente, movimentou a categoria - e um dos primeiros a reagir foi Rafael Fiziev. O lutador do Azerbaijão compartilhou a matéria no seu perfil oficial no X (antigo Twitter) e usou três emojis de "olhos brilhando", deixando clara sua empolgação com a possibilidade de enfrentar o brasileiro.

Embora não tenha mencionado diretamente o nome de Do Bronx, a publicação foi interpretada como uma provocação amistosa ou, ao menos, um sinal de que está aberto a um possível confronto. A reação do peso-leve chamou rapidamente a atenção dos fãs nas redes sociais, reforçando a especulação sobre um eventual duelo entre dois nomes bem posicionados no ranking da divisão.

Fim da má fase

Atualmente ocupando a 11ª colocação no peso-leve, Fiziev vinha de um momento difícil, com três derrotas consecutivas no UFC - duas delas para Justin Gaethje e uma para Mateusz Gamrot. No entanto, conseguiu se reabilitar em sua última aparição no octógono, quando superou Ignacio Bahamondes com uma atuação segura, voltando a ganhar destaque entre os principais atletas da categoria.

Já Charles, terceiro colocado no ranking, segue sem previsão oficial de retorno após sofrer um nocaute avassalador diante de Ilia Topuria. Ainda assim, afirmou estar determinado a competir novamente ainda neste ano. Um possível embate entre os dois seria relevante tanto do ponto de vista técnico quanto simbólico, colocando frente a frente dois strikers em busca de afirmação após momentos distintos na elite da divisão.

