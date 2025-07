Igor Vinícius é registrado no BID e fica livre para estrear pelo Santos

O Santos registrou, nesta quinta-feira, o nome de Igor Vinícius no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o lateral direito está apto para atuar em jogos oficiais pelo Peixe.

O defensor, que estava no São Paulo, foi anunciado em 1º de julho. O contrato é válido até 30 de junho de 2028.

Igor Vinícius já está integrado ao elenco do Alvinegro Praiano e foi relacionado para o amistoso desta quinta-feira, contra a Desportiva Ferroviária-ES, em Cariacica, no Espírito Santo.

O lateral chega para substituir o argentino Leo Godoy, que nunca se firmou no Santos e foi negociado com o Independiente. Assim, Igor disputará posição com Escobar, que está atuando improvisado na direita, Aderlan e JP Chermont.

Relembre a carreira de Igor Vinícius

Igor Vinícius chegou na base do Santos quando tinha apenas 12 anos. Em 2016, estreou no profissional do Peixe, mas fez apenas duas partidas e foi para o Ituano. Em 2019 chegou ao São Paulo, onde permaneceu por sete temporadas, alternando entre altos e baixos.

Pelo Tricolor, foi peça importante ao longo dos anos e fez parte dos elencos campeões do Paulistão de 2021 e da Copa do Brasil de 2023. Ao todo, foram 217 jogos pelo São Paulo, com sete gols e 24 assistências.

Calendário do Peixe

O Santos não entra em campo neste final de semana. O time receberia o Palmeiras, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Assim, o próximo compromisso oficial do Peixe será na quarta-feira, às 20 horas, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.