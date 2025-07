Iga dá show, domina Bencic e vai à final de Wimbledon pela primeira vez

Pela primeira vez na carreira, Iga Swiatek está na final de Wimbledon. A polonesa, que já passou 125 semanas no topo do ranking e tem no currículo cinco títulos de slam (Roland Garros em 2020 e 2022-24 e US Open em 2022), garantiu sua vaga na decisão do torneio britânico com uma atuação impecável, sem dar chances à suíça Belinda Bencic (#35 do ranking), aplicando inapeláveis 6/2 e 6/0, em apenas 1h11min.

Até este ano, Iga jamais havia alcançado sequer as semifinais em Wimbledon. Sua melhor campanha era a de 2023, quando foi superada por Elena Rybakina nas quartas de final. Agora está a uma vitória do título, e a decisão será contra a americana Amanda Anisimova (#12), que derrubou a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na primeira das semifinais.

Curiosamente, a temporada 2025 de Iga é a primeira desde 2020 em que ela chega ao mês de julho sem conquistar um título sequer. Atual #4 do mundo, a polonesa disputou apenas uma final. Foi no WTA 500 de Bad Homburg, no fim de semana imediatamente anterior a Wimbledon, e Iga saiu derrotada pela americana Jessica Pegula por 6/4 e 7/5.

Como aconteceu

O primeiro set foi todo de Iga. Sacando bem (mais de 80% de primeiros saques encaixados nos dois primeiros games de saque) e tomou a dianteira logo no começo, quebrando o serviço de Bencic e abrindo 3/0. Nem a paralisação para atendimento de uma pessoa que passava mal na plateia freou o bom momento da ex-número 1. Iga seguiu mantendo seu saque e adicionou mais uma quebra no décimo game, quando fez uma linda curtinha e fechou o set com uma bela devolução de direita: 6/2.

O primeiro momento ruim de Iga veio no game inicial do segundo set. Ainda assim, mesmo cometendo duas duplas faltas e um par de erros não forçados, a polonesa manteve seu serviço. E fez mais: no game seguinte, encaixou duas devoluções e quebrou o saque de Bencic. Assim como no primeiro set, Swiatek abriu 3/0. E outra devolução excelente de direita deu a Iga mais uma quebra e uma vantagem de 4/0. A suíça não encontrava algo que incomodasse a adversária consistentemente, e o jogo não mudou até Iga completar o pneu, fechando a partida com um winner de devolução de esquerda.