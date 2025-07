Hugo vê concorrência aumentar e vive semestre discreto pelo Corinthians

O lateral esquerdo Hugo terminou o primeiro semestre de 2025 pelo Corinthians de forma discreta. O jogador viu a concorrência aumentar e acabou perdendo espaço na equipe.

O ala já havia virado reserva na reta final da última temporada. Ele perdeu a titularidade para Matheus Bidu, destaque nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Neste ano, a disputa cresceu com a chegada de Fabrizio Angileri. O argentino já chegou como titular sob o comando de Ramón Díaz e, após a vinda do técnico Dorival Júnior, divide posição com Bidu. Hugo, portanto, perdeu ainda mais espaço.

Em 2025, o atleta de 27 anos disputou 13 jogos pelo Corinthians, dez como titular. A efeito de comparação, Bidu fez 20 partidas, enquanto Angileri, contratado já no fim de fevereiro, realizou 16 compromissos.

O setor ainda conta com o equatoriano Diego Palacios, que recebeu somente três oportunidades nesta temporada e está fora dos planos. Ele, inclusive, deve ser negociado.

Hugo acertou com o Corinthians ainda durante a gestão Duilio Monteiro Alves, no fim de 2023, antes de Augusto Melo tomar posse. Alvo de desconfiança da torcida, ele chegou a viver bons momentos no ano passado, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, são 64 partidas disputadas pela equipe, com seis assistências.

Após cerca de um mês longe dos gramados, o Corinthians de Hugo volta a campo neste domingo, diante do Red Bull Bragantino. O duelo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão ocupa a décima posição da tabela de classificação, com 16 pontos conquistados.