Hernan: São Paulo avança na contratação de Gonzalo Tapia, do River Plate

O São Paulo avançou na contratação por empréstimo do atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Estou aqui apurando e recebo a informação de um avanço muito, muito significativo do São Paulo com o chileno Gonzalo Tapia. Parece que vai dar bom o negócio.

O River propõe até o meio de 2026 com opção de compra. O São Paulo faria esse investimento da opção de compra, se o jogador se desenvolver aqui, em 2026. É um negócio que o São Paulo está costurando com o River. Com o jogador, já há um acerto bem encaminhado. Falta só a parte do River.

Se tudo encaminhar como está até amanhã, talvez no fim de semana o jogador possa se apresentar em São Paulo, vir para o Brasil para fazer os exames médicos e assinar com o São Paulo.

André Hernan

Apesar de o acordo estar encaminhado, a diretoria são-paulina se move com cautela pois teme que outro clube atravesse o negócio.

No Tricolor, a chance de entrar em leilão pelo jogador é zero devido à falta de dinheiro no caixa.

Existe uma expectativa que o Tapia não treine hoje no River por conta desse processo que está encaminhado e acelerado.

No São Paulo, é pé atrás, o São Paulo está com aquele medo porque está sem grana e alguém pode atravessar o negócio. O São Paulo trata isso com muito cuidado.

André Hernan

Gonzalo Tapia tem 23 anos e fez apenas sete jogos pelo River (sem nenhum gol nem assistência) desde que se transferiu da Universidad Católica do Chile, no começo do ano.

Hernan: Crespo quer Ryan protagonista e jogando mais no São Paulo

Hernan Crespo reestreia como técnico do São Paulo no sábado (12), contra Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, e tem a intenção de transformar o jovem Ryan Francisco em protagonista da equipe.

Segundo o colunista André Hernan, Crespo pretende atender um desejo da torcida e dar mais chances a Ryan.

O Crespo chega no São Paulo sabendo da qualidade do Ryan Francisco e se cobrando para colocar ele no time de alguma maneira de ser importante. O Crespo chegou com essa responsabilidade e a ideia dele é ter Ryan Francisco mais tempo em campo, protagonista, porque sabe que é uma joia, um jogador que pode entregar muito para o São Paulo.

O Crespo chega com essa atenção e com essa necessidade do Ryan protagonista. E outra coisa que me falam, é um detalhe pequeno, mas ele é importante ser citado: o Crespo é da posição -- o Crespo sabe avaliar o cara que é goleador, sabe avaliar o centroavante. Ele conhece a grande área, ele conhece o riscado.

André Hernan

