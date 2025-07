Fluminense comemora convocações de três atletas para treinos com a Seleção sub-17

Três jogadores do Fluminense foram chamados para um período de treinos com a Seleção Brasileira sub-17, na Granja Comary. Nesta quinta-feira, nas redes sociais, o Tricolor Carioca comemorou as convocações de Richard Wendel, Gabriel Justen e Riquelmy.

Os atletas vão participar da primeira fase de preparação visando a disputa do Sul-Americano sub-17 no ano que vem.

"O lateral Richard Wendel, o volante Gabriel Justen e o atacante Riquelmy foram convocados para período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17! Parabéns, Moleques de Xérem", escreveu o Fluminense nas redes sociais.

Ao todo, 26 jogadores foram convocados e são esperados na Granja Comary, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira. O período de treinamentos irá se estender até o dia 27 de julho.

A lista, divulgada pelo treinador Dudu Patetuci na última terça-feira, reúne jogadores nascidos a partir de 2009. Líder do Campeonato Brasileiro sub-17, o Palmeiras foi o time com mais representantes na Seleção sub-17, com quatro atletas, ao lado do Atlético-MG. Fluminense e Santos tiveram três cada.

Confira a lista completa dos convocados para a Seleção sub-17

Goleiros: Arthur do Vale (Santos), Gabriel Werneck (Flamengo) e Gustavo Milani (Corinthians)



Laterais: Matheus Gomes (Palmeiras), Samuel Almeida (Atlético-MG), Richard Wendel (Fluminense) e Thiago Vaz (Palmeiras)



Zagueiros: Breno Sales (Vasco), Eduardo Wozniak (Avaí), Guilherme de Lira (Palmeiras), Guilherme Vieira (Atlético-MG) e João Lucas (Fortaleza)



Meio-campistas: Arthur Gomide (Atlético-MG), Gabriel Justen (Fluminense), Hygor Souza (Goiás), Bovolon (Palmeiras), João Vitor (Flamengo), Khensane Mpusane (Coritiba) e Vinicius Rocha (Santos)



Atacantes: Benjamin Santos (Grêmio), David Nogueira (Santos), Diego Minete (Vasco), Eduardo Nascimento (Cruzeiro), João Gabriel (Atlético-MG), Kauê Junior Furquim (Corinthians) e Riquelmy Santos (Fluminense)