Flamengo aguarda proposta da Roma por Wesley

O lateral direito Wesley é um dos ativos mais valorizados do Flamengo e pode migrar para o futebol europeu em breve. A Roma estuda uma oferta atrativa para contar com o atleta na temporada 2025/26.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o time italiano estaria disposto a apresentar uma proposta superior a 25 milhões de euros (R$ 162 milhões).

O contrato de Wesley com o Flamengo é válido até dezembro de 2028. Aos 21 anos, ele tem um perfil interessante para a Roma, com chance de revenda para outro clube europeu no futuro.

Wesley já despertou a atenção de outros importantes times europeus, como Chelsea, Juventus, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester City.

Quanto o Flamengo quer por Wesley

Com Wesley sendo especulado na Europa desde o começo da temporada, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, declarou que o lateral só sairia por mais de 40 milhões de euros (cerca de R$ 259 milhões). No entanto, com o constante interesse dos clubes europeus pelo atleta, o diretor de futebol José Boto definiu o valor do jogador em 30 milhões de euros (R$ 194 milhões).