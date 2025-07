Fiorentina anuncia contratação de Edin Dzeko, ex-Manchester City

Nesta quinta-feira, a Fiorentina anunciou a contratação do atacante Edin Dzeko, que pertencia ao Fenerbahce. O bósnio de 39 anos terá vínculo até 30 de junho de 2026, com renovação automática até junho de 2027, caso atenda às condições determinadas pelo clube.

Em dois anos no Fenerbahce, Dzeko marcou 46 gols e contribuiu com 18 assistências, em 99 partidas disputadas. Na última temporada, o atacante participou de 53 jogos, com 21 gols e oito assistências.

Carreira

Dzeko começou sua carreira profissional em 2003, no Zeljeznicar, da Bósnia. Porém, tornou-se visível ao futebol mundial em 2007, quando chegou ao Wolfsburg, da Alemanha.

Do futebol alemão, ele migrou para o futebol inglês, onde teve o seu auge na carreira. Dzeko ficou no Manchester City por quase cinco temporadas, com 72 gols e 28 assistências em 189 jogos disputados.

Em seguida, se transferiu para a Roma e, depois, para a Inter de Milão, antes de chegar ao Fenerbahce, seu último clube.

Além disso, Dzeko tem 141 partidas pela Bósnia, com 68 gols e 29 assistências pela seleção.

Durante toda a carreira, soma um título da Bundesliga, dois títulos da Premier League, uma FA Cup, uma Copa da Liga, uma Community Shield, duas edições da Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.