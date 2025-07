Fim de uma era: ídolo Modric se despede do Real Madrid após eliminação no Mundial

A derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes, marcou o fim de uma das histórias mais vitoriosas da era moderna do futebol europeu. Aos 39 anos, Luka Modric fez sua última partida pelo Real Madrid e se despediu do clube com o qual construiu uma trajetória lendária. Foram 597 jogos, 43 gols, 95 assistências e 28 títulos conquistados ? o maior vencedor da história merengue.

Contratado junto ao Tottenham em 2012, o croata superou um início de desconfiança para se tornar símbolo de uma geração campeã. Ao lado de Casemiro e Kroos, formou o meio-campo que sustentou a equipe que venceu a Liga dos Campeões três vezes consecutivas entre 2016 e 2018. Foi também com a camisa branca que Modric conquistou a Bola de Ouro, em 2018, quebrando a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo.

Mesmo sem ser titular na atual edição do Mundial, Modric participou de todos os jogos do Real Madrid no torneio. Na despedida diante do PSG, entrou aos 18 minutos do segundo tempo e recebeu aplausos de todo o estádio. Os torcedores merengues, muitos com camisas e cachecóis com seu nome, prestaram nova homenagem ao ídolo, que já havia sido ovacionado no último jogo no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Após a partida, o técnico Xabi Alonso exaltou o legado deixado pelo ex-companheiro: "Ele será lembrado por tudo o que fez nesses 13 anos, não pelos 25 minutos de hoje. É uma lenda do futebol mundial e do Real Madrid."

Modric já havia anunciado em maio que não renovaria contrato com o clube, mas estendeu o vínculo por mais três semanas para disputar o Mundial. Agora, o próximo passo do camisa 10 será no Milan. A transferência ainda não foi oficializada, mas tanto o técnico Massimiliano Allegri quanto o diretor esportivo do clube italiano, Igli Tare, já confirmaram a chegada do jogador, prevista para este mês.

"Falei com ele pessoalmente e vi um jogador ansioso por ser competitivo. O fato de ser torcedor do Milan torna essa história ainda mais emocionante", disse Tare.

Durante 13 temporadas no Real Madrid, Luka Modric venceu seis Champions League, cinco Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Uefa, cinco Supercopas da Espanha, quatro Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei. Deixa o Santiago Bernabéu como um dos maiores jogadores da história do clube e exemplo de liderança, inteligência e longevidade.