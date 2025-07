Ex-campeão do UFC questiona subida de Makhachev aos meio-médios: "Grande erro"

Há poucos meses, Islam Makhachev despontava como o número 1 peso-por-peso do UFC e campeão mais dominante do plantel da organização. Desta forma, com um legado consolidado nos pesos-leves (70 kg), o russo optou por abdicar do cinturão da categoria e migrar para os meio-médios (77 kg), de olho em um eventual bicampeonato na liga - movimento similar ao que fez Ilia Topuria, recentemente. Mas tal decisão não foi o melhor gerenciamento de carreira que o pupilo de Khabib Nurmagomedov poderia fazer. Ao menos é desta maneira que raciocina Michael Bisping.

Em recente edição do podcast 'Believe You Me', o ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual comentarista do UFC indicou que Makhachev cometeu um erro grave ao subir para os meio-médios. Assim como o campeão até 77 kg já opinou publicamente, Bisping considera que o wrestler russo pode ter uma grande desvantagem física perante aos seus novos adversários - desafio até então não desbravado por Islam, que quase sempre era o competidor maior e mais forte com 70 kg.

"Eu acho que ele (JDM) tem um ponto. Ele tem razão porque o Volk, todos nós amamos ele, que cara incrível. Mas se você já esteve perto dele, ele não é um homem grande. Ele é o cara, mas um cara menor. E na primeira luta com o Islam, ele deu tudo de si. Jack Della Maddalena não é um meio-médio pequeno. Pode ser um grande erro para o Islam subir para 77 kg. Pode ser um pouco exagerado. Mas tudo bem, eu respeito", opinou Bisping.

Superluta em busca de legado

Caso consiga se adaptar à nova divisão de peso e desbanque Maddalena para se tornar campeão dos meio-médios, Makhachev aumentará consideravelmente seu legado no MMA, com um feito que sequer Khabib, seu mentor, conquistou. Com títulos nas duas das principais e mais disputadas categorias da modalidade, o russo se colocaria entre os grandes nomes de todos os tempos do UFC.

