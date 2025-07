Mata-mata pesa, e sul-americanos levam virada de europeus no Mundial

Os times europeus sofreram, mas viraram sobre os sul-americanos nos confrontos diretos no Mundial, com a fase eliminatória sendo decisiva.

Europa x América do Sul no Mundial

Os clubes da Europa terminaram os duelos contra os representantes da América do Sul possuindo o dobro de vitórias: 6 a 3. Resta apenas um jogo para o fim do torneio, e será entre dois europeus: Chelsea x PSG.

Os sul-americanos começaram o Mundial endurecendo contra os ricos do "velho continente". Na primeira rodada, nenhuma vitória da Europa, que amargou três empates: o Palmeiras segurou o Porto, o Flu freou o Borussia Dortmund e o Boca quase surpreendeu o Benfica.

Barboza e John comemoram vitória do Botafogo sobre o PSG em duelo do Mundial Imagem: Reuters/Kirby Lee

Depois, vieram as primeiras vitórias épicas sobre os gigantes. O Botafogo derrubou o campeão europeu PSG e o Flamengo dominou o Chelsea —os dois europeus que foram à final—, embora o Boca tenha perdido para o Bayern. Os resultados "chocaram" o mundo do futebol e levantaram um debate sobre o momento diferente das temporadas e o nível de importância dado ao Mundial.

A reação europeia ocorreu na rodada final da fase de grupos. O Botafogo foi superado pelo Atlético de Madri, apesar de confirmar a classificação, enquanto o River Plate perdeu para a Inter de Milão. O placar ficou 3 a 2 para os europeus, além dos três empates.

Harry Kane comemora após marcar para o Bayern de Munique contra o Flamengo pelo Mundial de Clubes Imagem: Jean Catuffe/Getty Images

O mata-mata do Mundial, no entanto, pesou ainda mais contra os sul-americanos —que já não contavam com os argentinos. Cada lado somou uma vitória nas oitavas com o Bayern eliminando o Flamengo e o Fluminense derrotando a Inter, mas os europeus desgarraram na sequência, encabeçados pelo Chelsea. O time inglês venceu o Palmeiras nas quartas e o Flu na semi. Placar final, 6 a 3 para os europeus nos confrontos diretos.

Confrontos entre sul-americanos e europeus

Fase de grupos

Palmeiras 0 x 0 Porto

0 x 0 Porto Boca Juniors 2 x 2 Benfica

2 x 2 Benfica Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

0 x 0 Borussia Dortmund PSG 0 x 1 Botafogo

Boca 1 x 2 Bayern

1 x 2 Bayern Flamengo 3 x 1 Chelsea

3 x 1 Chelsea Botafogo 0 x 1 Atlético de Madri

0 x 1 Atlético de Madri Inter de Milão 2 x 0 River Plate

Mata-mata