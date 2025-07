Duelo de veteranos! UFC encaminha Elizeu Capoeira vs Neil Magny para agosto

Sem competir desde novembro de 2024, Neil Magny já sabe os detalhes de seu retorno ao octógono mais famoso do mundo. Após o período afastado, o americano volta à ação contra Elizeu Zaleski no dia 2 de agosto, em Las Vegas (EUA). O confronto diante de 'Capoeira' reforça o card do UFC Vegas 108, com sede no 'QG' da organização, no 'Apex'. A informação da luta foi dada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pelo brasileiro através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A disputa coloca frente a frente dois competidores que figuram no plantel do UFC há anos. Magny estreou na empresa em 2013, enquanto Capoeira fez seu debute em 2015. Até pelos anos de serviços prestados, o americano detém alguns recordes na categoria dos meio-médios (77 kg). 'The Haitian Sensation', como é conhecido, é o atleta com mais lutas disputadas na liga dentro da categoria (34), assim como o lutador com mais vitórias dentro do Ultimate na faixa de peso até 77 kg (22).

Futuro em jogo?

Apesar de estarem mais do que habituados ao UFC e já terem vencido grandes nomes no passado, Magny e Capoeira não vivem suas melhores fases. Com ambos vindo de derrotas, a disputa surge como uma forma de buscar a redenção para um dos competidores. Com 38 e 37 anos, respectivamente, o brasileiro e o americano podem, inclusive, ver sua continuidade na liga presidida por Dana White ameaçada caso acumulem mais um resultado negativo. Dado o contexto, o duelo de veteranos se torna ainda mais crucial para as pretensões dos meio-médios.

Luta principal

A atração principal do UFC Vegas 108 também já foi definida. Membros do top 10, Tatsuro Taira e Amir Albazi medem forças de olho em uma eventual disputa de título dos pesos-moscas (57 kg). Como trunfo, o japonês e o iraquiano possuem o fator ineditismo, visto que são um dos poucos atletas ranqueados que ainda não enfrentaram o atual campeão Alexandre Pantoja. O brasileiro, que vem de recente vitória sobre Kai Kara-France, deve ser escalado contra o prospecto de Mianmar Joshua Van na próxima rodada.

