Daniel Paulista lamenta eliminação na Copa do Nordeste, mas elogia partida do Sport

O Sport empatou sem gols com o Ceará e foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida marcou a reestreia do treinador Daniel Paulista, que admitiu a frustração, mas ressaltou o desempenho da equipe.

"Particularmente, gostei de muitas coisas que vi no jogo. É claro que enxergo margem para evolução, mas gostei do que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo. Foi uma equipe que jogou dentro de casa mostrando que queria vencer, se impondo diante de um adversário que está confiante", explicou o treinador em coletiva de imprensa após o jogo.

Fim de jogo: Sport 0 (2)x(4) 0 Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão se despede da competição nos pênaltis. pic.twitter.com/Mwcz3l9bnA ? Sport Club do Recife (@sportrecife) July 10, 2025

Daniel Paulista também relembrou que o Sport está em processo de reconstrução do elenco, além de ter assumido o comando da equipe recentemente.

"No nosso momento, tenho que avaliar também o que apresentamos como coletivo, mesmo com pouco tempo de trabalho, apesar dos dias sem jogos. O Sport está passando por um momento de reconstrução, de reorganização, com jogadores saindo e chegando. Estamos tentando equilibrar a equipe o mais rápido possível e isso não é fácil", completou.

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Juventude pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.