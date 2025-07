Crise anunciada: Alicia e Milly analisam tensão entre Corinthians e Memphis

A tensão entre Corinthians e Memphis era esperada por uma série de razões, analisaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

O clima entre a gestão do Corinthians e o jogador holandês se deteriorou no último mês, após o clube alvinegro atrasar pagamentos. Ontem (9), Memphis faltou ao treino sem dar explicações e hoje, após se reapresentar, foi penalizado pelo clube.

Milly: Relação deu certo, mas dava para saber que era temporário

É claro que ia dar ruim. O Corinthians deve muito dinheiro. Esse contrato com o Memphis foi uma maluquice desde o começo. Deu certo por um tempo. Deu muito certo para ele, principalmente. [...] De uma maneira, deu certo, mas a gente sabia que era temporário.

Milly Lacombe

Alicia: Memphis não tem motivos para acreditar no Corinthians

O Corinthians tem R$ 2,6 bilhões em dívidas - deve para o Memphis, para outros jogadores, empresários, jogadoras, para o Estado brasileiro, para a Caixa [Econômica Federal]. A lista de credores é longa, então não tem muitos motivos para o Memphis se animar.

Alicia Klein

