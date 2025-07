Cris Cyborg mira nova vida após o MMA e revela sonho de ser veterinária

Após duas décadas de conquistas nos maiores palcos do MMA mundial, Cris Cyborg já começa a desenhar os próximos passos da vida fora dos octógonos. Recém-chegada aos 40 anos - completados na última quarta-feira (9) -, a brasileira revelou que pretende realizar um antigo sonho: estudar medicina veterinária e retomar uma vida mais próxima da família, no Brasil.

Em entrevista ao portal 'Combate', a veterana compartilhou sua intenção de voltar às salas de aula após encerrar o ciclo como atleta profissional. Segundo ela, a paixão pelos animais e o desejo de viver perto dos pais são motivações centrais nesse novo capítulo.

"Sempre tive o sonho de ser veterinária. Acredito que vou voltar a estudar, morar perto da minha família, do meu pai, da minha mãe. Faz muito tempo que fui embora do Brasil e quero aproveitar esse tempo com eles, mudar o capítulo da minha vida", afirmou.

Últimos passos como atleta

Embora tivesse cogitado a aposentadoria ainda em 2025, Cyborg decidiu estender sua carreira até o fim do contrato com a PFL (Professional Fighters League), o que deve acontecer em 2026. Até lá, restam duas lutas no MMA e, possivelmente, uma disputa de cinturão no boxe, modalidade na qual também vem construindo um cartel invicto.

"Eu tinha planejado esse ano (aposentadoria), mas aí vamos puxar para o ano que vem, para finalizar o meu contrato com a PFL. Tenho mais duas lutas no meu contrato de MMA e, assim que terminar, finalizou. Ano que vem acredito que é o último ano de lutar", contou.

Desde sua estreia no boxe profissional, em 2022, Cris venceu seis lutas consecutivas. No MMA, acumula 28 vitórias e uma trajetória histórica: foi campeã em todas as grandes organizações por onde passou - incluindo Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator e PFL.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ®? Cris Cyborg (@criscyborg)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok